Раис Татарстана утвердил создание рабочей группы по кадастровой оценке

Документ официально опубликован на портале правовой информации республики

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется вопросами государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в регионе. Документ официально опубликован на портале правовой информации республики.

Основной задачей новой структуры станет рассмотрение всех аспектов, связанных с кадастровой оценкой имущества. Группа будет разрабатывать рекомендации по решению возникающих проблем, анализировать эффективность действующего законодательства в этой сфере и предлагать пути его совершенствования.

Руководство рабочей группой возложено на помощника раиса Рустэма Мерзакреева, его заместителем назначен министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.



Наталья Жирнова