Раис Татарстана утвердил создание рабочей группы по кадастровой оценке
Документ официально опубликован на портале правовой информации республики
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется вопросами государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в регионе. Документ официально опубликован на портале правовой информации республики.
Основной задачей новой структуры станет рассмотрение всех аспектов, связанных с кадастровой оценкой имущества. Группа будет разрабатывать рекомендации по решению возникающих проблем, анализировать эффективность действующего законодательства в этой сфере и предлагать пути его совершенствования.
Руководство рабочей группой возложено на помощника раиса Рустэма Мерзакреева, его заместителем назначен министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.
