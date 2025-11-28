В Узбекистане вводится полный запрет на оборот электронных сигарет

За нарушение новых правил предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы

Фото: Динар Фатыхов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о запрете оборота электронных сигарет на территории республики. За нарушение новых правил предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст Узбекистана.

Согласно документу, запрещается любая деятельность, связанная с электронными сигаретами и жидкостями для них: приобретение, хранение, перевозка, производство, ввоз и вывоз из страны. При нарушении закона в крупном размере или после получения административного наказания предусмотрены санкции. Штрафы составят от 300— до 500-кратной базовой расчетной величины (от $10,3 до $17,2 тысяч), исправительные работы на срок от двух до трех лет или ограничение/лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Известно, что лица, добровольно сообщившие о нарушении и сдавшие запрещенные изделия, освобождаются от ответственности.

Наталья Жирнова