В Нижнекамске открыли обновленную 2-ю Промышленную улицу почти за 400 млн рублей
Об этом рассказал мэр города Радмир Беляев
В Нижнекамске успешно завершено обновление 2,77 км дорожного полотна на 2-й Промышленной улице. Масштабный проект реализован без полного перекрытия движения, что позволило минимизировать неудобства для горожан, сообщает мэр города Радмир Беляев.
В рамках капитального ремонта специалисты компании «Алексеевскдорстрой» выполнили комплекс работ: уложили новое покрытие, установили современные ограждения и освещение, нанесли разметку, обустроили велодорожки, тротуары и парковки.
Проект получил финансовую поддержку руководства республики: на его реализацию было выделено 397 млн рублей. Ранее Беляев сообщал, что нижнекамский Дом детского творчества получил 72 млн рублей на оснащение.
