Эксперт напомнил, когда не нужно платить налог с продажи квартиры

Российская система налогообложения операций с недвижимостью является одной из самых лояльных в мире

Фото: Динар Фатыхов

Российская система налогообложения операций с недвижимостью является одной из самых лояльных в мире. Такое мнение выразил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью RT.

Апрелев отметил, что в других странах существуют менее гибкие подходы. «Например, есть вообще где-то просто вмененный налог. То есть продали недвижимость и в любом случае платите 10% от стоимости», — поделился он.

В России же, как подчеркнул эксперт, граждане имеют возможность выбора оптимального варианта налогообложения при продаже недвижимости.

— Это может быть уплата налога на доход со всей стоимости продажи минус налоговый вычет, либо налог будет начислен лишь на сумму разницы — цена, за которую продается квартира, минус цена, за которую покупалась, — пояснил риелтор. Он привел пример: если квартира приобреталась за 5 млн рублей, а продается за 6 млн, налогом будет облагаться только 1 млн рублей полученной прибыли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, Константин Апрелев напомнил о существующих периодах владения недвижимостью, после которых уплата налогов при ее продаже не требуется вовсе.

— При договоре купли-продажи — это пять лет. Если мы говорим про наследование и завещание — это три года. При этом не важно, за какие деньги была куплена квартира или продается, — подытожил он, подчеркнув преимущества российской системы для собственников недвижимости.

Рената Валеева