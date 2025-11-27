Участники неонацистской группировки «Белая масть» отнесены к террористам и экстремистам

Основной направленностью движения являются акции силового воздействия против мигрантов

Фото: Реальное время

Росфинмониторинг включил трех участников террористического сообщества «Белая масть» — Веронику Королеву*, Артема Цеппа* и Алексея Белкова* — в федеральный перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В реестре указаны следующие данные:

Королева Вероника Вадимовна* (также известна как Литвинова Вероника Вадимовна), родившаяся 8 августа 1981 года в Москве.

Белков Алексей Николаевич*, родившийся 20 февраля 1983 года в городе Енакиево Донецкой области.

Цепп Артем Игоревич*, родившийся 20 августа 1992 года в деревне Зеньковичи Узденского района Минской области (Беларусь).

Неонацистская группировка «Белая масть» была сформирована на базе двух праворадикальных структур — «Ассоциация белых политзаключенных и военнопленных» и «Боевая организация русских заключенных». Основной направленностью движения являются акции силового воздействия против мигрантов, а также организация и подготовка преступлений террористической и экстремистской направленности.

Помимо этого, Фонд борьбы с коррупцией** признали террористической организацией.



Рената Валеева