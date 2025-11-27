Лукашенко: «Все согласны вести переговоры в Беларуси»

Также лидер республики заявил об особой откровенности в общении с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не говорит с американским лидером Дональдом Трампом более откровенно, чем он сам. Слова белорусского президента приводит «Коммерсантъ».

Отвечая на вопрос журналиста о наличии у него какого-либо влияния на Трампа, Лукашенко подчеркнул: «Спаси Господь! Вообще, Трамп не любит никакого влияния. Но нет в мире того человека, который ему более откровенно может сказать, чем я!»



При этом президент Белоруссии отметил, что, по его мнению, сейчас наступил «самый оптимальный момент» для посредничества в урегулировании украинского конфликта. Александр Лукашенко подтвердил свою готовность взять на себя эту роль.

— Какой я буду посредник?.. Мы же агрессоры, я и Владимир Владимирович... Вы же слышите, все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью, кроме Володи Зеленского! Я в чем ему насолил так?

Напомним, 15 августа Трамп провел телефонный разговор с Лукашенко. В интервью Fox News американский президент отметил, что получил от белорусского лидера сигналы о стремлении России найти решение украинского кризиса.

Ранее Лукашенко встречался со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом. После той встречи по просьбе американской стороны были освобождены 14 человек, а Трамп назвал Лукашенко «сильным и уважаемым лидером».

Рената Валеева