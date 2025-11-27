В Казани с 1 декабря прекратит работу сезонный автобусный маршрут №111С
Ранее работа маршрута №111С была продлена до 1 декабря
В Казани с 1 декабря завершает свою работу сезонный автобусный маршрут №111С, курсирующий по направлению «Станция Спортивная» — «Станция метро пр. Победы». Традиционно дачные автобусы начинают свои перевозки весной и заканчивают осенью, и в этом году стандартный период работы для них был установлен с 18 апреля по 1 ноября.
Однако, как сообщили в Комитете по транспорту исполкома, благодаря затянувшейся теплой погоде и по многочисленным просьбам садоводов из СНТ «Танкист», «Содружество», «Горизонт» и других садоводческих товариществ работа маршрута №111С была продлена до 1 декабря.
В настоящее время пассажиропоток на этой линии уже значительно сократился, что стало одной из причин для принятия решения о завершении сезонных перевозок. Возобновить работу сезонного маршрута планируется следующей весной.
Напомним, в текущем дачном сезоне было организовано шесть сезонных садоводческих маршрутов:
- №39с «Ветеринарная академия — ж/д Станция Дербышки»;
- №41с «39-й квартал — СО «Крутушка»;
- №92с «КДК им. Ленина — «Дальние сады»;
- №101с «Горьковское шоссе — СО «Текстильщик»;
- №109с «Кафе «Полет» — СНТ «Заречье»;
- №111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат».
За весь дачный период общественным транспортом в Казани воспользовались 673,9 тысячи пассажиров. Этот показатель на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
