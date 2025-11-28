Сегодня в Татарстане ожидается до +4 градусов

Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах туман, гололед. Ветер юго-западный 7—12 м/с, днем местами с порывами до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +1 градуса, днем — от 0 до +4 градусов. На дорогах местами гололедица.

Галия Гарифуллина