Новости общества

09:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до +4 градусов

07:00, 28.11.2025

Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя

Сегодня в Татарстане ожидается до +4 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Днем небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах туман, гололед. Ветер юго-западный 7—12 м/с, днем местами с порывами до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +1 градуса, днем — от 0 до +4 градусов. На дорогах местами гололедица.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Владиславом Кочетковым, председателем правления финансовой группы «Финам»