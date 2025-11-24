Экипаж МКС-74 отправится в космос под «Алису», Linkin Park и Coldplay

Основной экипаж МКС-74 состоит из российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса

Экипаж экспедиции МКС-74, который отправится на Международную космическую станцию 27 ноября, поделился своим музыкальным плейлистом, состоящим из 21 композиции. Подборку песен, сопровождающих космонавтов в их звездном путешествии, опубликовал «Роскосмос».

— От группы «Алиса» до Фаррелла Уильямса — собрали все треки, которые будут слушать космонавты на борту корабля перед стартом к звездам, — говорится в сообщении госкорпорации.

В разнообразный плейлист вошли такие композиции, как «Небо славян» российской рок-группы «Алиса», Leave Out All The Rest американской рок-группы Linkin Park и A Sky Full of Stars британской рок-группы Coldplay. Кроме того, космонавты МКС-74 послушают песни «Грачи прилетели» Николая Анисимова, Starman легендарного британского рок-певца Дэвида Боуи и жизнерадостную Happy американского музыканта Фаррелла Уильямса.

Основной экипаж МКС-74, который отправится на пилотируемом корабле «Союз МС-28», состоит из российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса. Их дублерами назначены космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон. Возвращение корабля на Землю запланировано на конец июля 2026 года. В ходе экспедиции экипажу предстоит выполнить более 40 научных экспериментов и осуществить два выхода в открытый космос.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В октябре 2024 года «Реальное время» лично пообщалось с Кудь-Сверчковым. Он рассказал, как разглядеть из космоса историю и культуру разных стран и когда он снова отправится в полет.

Рената Валеева