Над двумя соседними с Татарстаном регионами за ночь сбили 20 украинских БПЛА

Согласно данным Минобороны России, в Самарской области уничтожено 18 дронов, а над Оренбургской — 2

— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 26 ноября до 8.30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении Минобороны.

Всего за ночь сбили:

52 БПЛА — над территорией Белгородской области,

26 БПЛА — над территорией Курской области,

18 БПЛА — над территорией Самарской области,

6 БПЛА — над территорией Краснодарского края,

6 БПЛА — над территорией Брянской области,

2 БПЛА — над территорией Воронежской области,

2 БПЛА — над территорией Липецкой области,

2 БПЛА — над территорией Оренбургской области,

1 БПЛА — над территорией Волгоградской области,

1 БПЛА — над территорией Тульской области,

1 БПЛА — над территорией Ростовской области,

1 БПЛА — над акваторией Черного моря.

Напомним, что накануне в Чувашии при атаке БПЛА пострадали два человека.

Наталья Жирнова