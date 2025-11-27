Новости общества

Все новости
Над двумя соседними с Татарстаном регионами за ночь сбили 20 украинских БПЛА

09:26, 27.11.2025

Согласно данным Минобороны России, в Самарской области уничтожено 18 дронов, а над Оренбургской — 2

Над двумя соседними с Татарстаном регионами за ночь сбили 20 украинских БПЛА. Согласно данным Минобороны России, в Самарской области уничтожено 18 дронов, а над Оренбургской — 2.

— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 26 ноября до 8.30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении Минобороны.

Всего за ночь сбили:

  • 52 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 26 БПЛА — над территорией Курской области,
  • 18 БПЛА — над территорией Самарской области,
  • 6 БПЛА — над территорией Краснодарского края,
  • 6 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • 2 БПЛА — над территорией Воронежской области,
  • 2 БПЛА — над территорией Липецкой области,
  • 2 БПЛА — над территорией Оренбургской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Тульской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • 1 БПЛА — над акваторией Черного моря.

Напомним, что накануне в Чувашии при атаке БПЛА пострадали два человека.

Наталья Жирнова

