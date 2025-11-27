Над двумя соседними с Татарстаном регионами за ночь сбили 20 украинских БПЛА
Согласно данным Минобороны России, в Самарской области уничтожено 18 дронов, а над Оренбургской — 2
Над двумя соседними с Татарстаном регионами за ночь сбили 20 украинских БПЛА. Согласно данным Минобороны России, в Самарской области уничтожено 18 дронов, а над Оренбургской — 2.
— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 26 ноября до 8.30 27 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении Минобороны.
Всего за ночь сбили:
- 52 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 26 БПЛА — над территорией Курской области,
- 18 БПЛА — над территорией Самарской области,
- 6 БПЛА — над территорией Краснодарского края,
- 6 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 2 БПЛА — над территорией Воронежской области,
- 2 БПЛА — над территорией Липецкой области,
- 2 БПЛА — над территорией Оренбургской области,
- 1 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
- 1 БПЛА — над территорией Тульской области,
- 1 БПЛА — над территорией Ростовской области,
- 1 БПЛА — над акваторией Черного моря.
Напомним, что накануне в Чувашии при атаке БПЛА пострадали два человека.
