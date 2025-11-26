«Рубин» пожаловался на судейство с «Ахматом» по двум эпизодам

Казанский клуб остался недоволен некоторыми решениями судьи Кукуяна

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» отправил жалобу на судейство в ЭСК РФС после матча с «Ахматом» (1:0) в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанский клуб пожаловался на два спорных решения судьи Павла Кукуяна.

«Рубин» обратился с просьбой рассмотреть эпизод с неудалением защитника Надера Гандри на 40-й минуте и момент с неназначенным пенальти в ворота «Ахмата» на 70-й минуте игры.

Встречу судила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. После матча главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в беседе с журналистом «Реального времени» заявил, что судья признал свои ошибки в некоторых эпизодах в разговоре с капитаном Игором Вуячичем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч завершился победой казанцев с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в составе «Рубина» забил Мирлинд Даку, который в концовке встречи получил травму и был заменен.

Зульфат Шафигуллин