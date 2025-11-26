Юран рассказал, какой совет ему дал Бердыев во время работы в Турции

Тренер проработал в «Серик Беледиеспоре» с июля по конец октября

Фото: Максим Платонов

Российский тренер Сергей Юран рассказал, какой совет ему дал Курбан Бердыев перед началом работы в Турции. С июля по конец октября специалист проработал в турецком «Серик Беледиеспоре».

Разговор Юрана с Бердыевым состоялся на летнем сборе в Турции, где экс-тренер «Рубина» готовился к сезону с азербайджанским «Тураном».

— Что сказал Бердыев? «Сергей, больше слушай. Я знаю, ты парень эмоциональный. Но резко гайки не закручивай. Все делай спокойно, постепенно гни свою линию. Слушай, но иди своим путем. Только, пожалуйста, не резко. Со всем соглашайся, но делай по-своему» (улыбается). Кроме того, Курбан Бекиевич посоветовал больше общаться с ветеранами команды, объяснять им, зачем мы делаем то или иное упражнение на тренировке. То есть к ним должен быть свой подход, — рассказал Юран «Спорт-Экспрессу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Юран возглавил «Серик Беледиеспор» в июле 2025 года. По некоторым данным, российского специалиста в Турцию позвал бывший владелец ФК «Химки» Туфан Садыгов. Летом подмосковный клуб подал на банкротство из-за долгов. В «Серик Беледиеспоре» осенью возникли трудности с выплатой зарплаты, и Юран покинул команду по собственному желанию. На момент его отставки клуб шел на 13-м месте второго турецкого дивизиона.

Курбан Бердыев известен своей плодотворной работой в «Рубине», с которым дважды становился чемпионом России и выиграл все официальные российские турниры по футболу.

Зульфат Шафигуллин