Скончался Борис Железнов — один из создателей Конституции Татарстана

Он внес неоценимый вклад в становление конституционно-правовых основ республики, подчеркнули в Минюсте РТ

Скончался Борис Железнов — академик Российской Академии наук, один из создателей Конституции Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста республики.

— Борис Леонидович Железнов внес неоценимый вклад в становление конституционно-правовых основ Татарстана. Его высочайший профессионализм и глубокие знания позволили заложить прочный фундамент правовой системы республики в переломный исторический момент. Обширная экспертная деятельность Бориса Леонидовича охватывала разработку законодательных актов различного уровня и консультирование ведущих правовых институтов России и Татарстана, — говорится в публикации.

Минюст Татарстана выразил искренние соболезнования и подчеркнул, что память о Борисе Железнове «сохранится в сердцах всех, кто знал его, работал с ним и продолжает развивать заложенные им правовые традиции».

Галия Гарифуллина