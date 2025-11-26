Италия ввела пожизненное заключение за «феминицид» — убийство женщин по гендерным мотивам

Палата депутатов Италии единогласно приняла законопроект, который вносит в Уголовный кодекс новую статью, предусматривающую наказание за «феминицид» — убийство женщины, совершенное на почве ненависти или дискриминации по признаку пола.

Согласно новому закону, за совершение «феминицида» будет грозить пожизненное заключение. Эта мера применяется к убийствам, мотивированным ненавистью, злоупотреблением властью, контролем над женщиной, ограничением ее свободы, а также совершенным из-за отказа жертвы установить или поддерживать отношения с партнером.

Голосование по этому законопроекту состоялось в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

После одобрения обеими палатами парламента документ будет передан на подпись президенту республики, после чего вступит в силу.

В 2023 году Институт Итальянской энциклопедии Треккани (Treccani) объявил слово «феминицид» («femminicidio») словом года в Италии. Это решение было принято в рамках коммуникационной кампании #leparolevalgono, направленной на пропаганду правильного и осознанного использования языка. Как поясняет энциклопедия, выбор «феминицида» призван «подчеркнуть настоятельную необходимость привлечения внимания к феномену гендерного насилия, чтобы стимулировать размышления и способствовать конструктивным дебатам вокруг темы, которая в первую очередь является культурной».

