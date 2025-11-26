Любимыми животными россиян из литературы и сказок стали Чеширский Кот, кот Матроскин и Багира

В топе рейтингов нет ни одной собаки

Фото: кадр из фильма "Алиса в стране чудес"

Книжный сервис «Литрес», банк ВТБ и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить у пользователей, какие литературные персонажи животных для них самые любимые. Лидерами среди героев сказок стал Чеширский Кот (38%) из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, Кот ученый (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок моей матушки Гусыни» Шарля Перро.

В топ-3 любимых животных из русской литературы вошли кот Матроскин (47%) из повести «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского, Кот Бегемот (43%) из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова и котенок по имени Гав (37%) из одноименной книги Григория Остера.

Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавили пантера Багира (44%) из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга, почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%) из романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике и еще один герой «Книги джунглей» — храбрый мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%).

— В топе нет ни одной собаки — ни пса Шарика, ни Белого Бима Чёрного уха, ни Муму или Каштанки. Образ кота в мировой культуре многогранен и разнообразен — он и добрый советчик, наделенный вкрадчивой силой и мудростью, и служитель зла. Может балансировать между реальной и загробной жизнью, быть положительным персонажем или нечистью. В то время как у собак иная роль — быть верным другом и надежным соратником. Они не отличаются хитростью и изощренным умом и больше зависят от людей, чем кошки, — комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

— Сказки — одна из первых форм знакомства детей с литературой. Вспоминая филолога Проппа, подчеркивающего их ключевую роль в воспитании детей, считаю, сказочные образы помогают сформировать базовое понимание социальных норм и заложить фундамент культурного кода поколения. Чтение сказок позволяет анализировать жизненные ситуации и поступки героя, понимать его внутреннее состояние, распознавать конфликты и смыслы. Именно сила интеллектуального осмысления отличает литературу от других форм творчества, — — комментирует Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании «ВТБ — это классика».