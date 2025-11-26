МИД Армении: Ереван не рассматривает вопрос выхода из ОДКБ

Фото: Татьяна Демина

Власти Армении в настоящее время не рассматривают вопрос выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил заместитель главы МИД республики Мнацакан Сафарян, передает «Интерфакс».

По словам Сафаряна, перед внешнеполитическим ведомством Армении подобная задача не ставилась. «Перед нами такой задачи не ставили, если будет такое развитие ситуации — естественно, узнаете», — отметил он.

При этом замминистра подтвердил, что в последние годы Армения перестала принимать полноценное участие в работе ОДКБ, сохраняя при этом членство в организации. Сафарян объяснил это текущей политикой Еревана. «Не участвуем, но и не препятствуем принятию решений, документов», — заявил он.

Напомним, в марте 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о замораживании членства страны в ОДКБ. Страна воздержалась от подписания решения «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, следовательно, от участия в финансировании деятельности организации.



Рената Валеева