В Казани появились новые парковочные места на улицах Отрадной и Латышских Стрелков

Общее количество оплачиваемых машино-мест в городе увеличилось с 14 124 до 14 159

Фото: Максим Платонов

В Казани появилось 35 новых муниципальных парковочных мест, что увеличило общее количество оплачиваемых машино-мест в городе с 14 124 до 14 159. Новые парковки организованы на улицах Отрадной и Латышских Стрелков, сообщает администрация.

Стоимость часа парковки на новых участках, как и на остальных муниципальных стоянках, составляет 30 рублей.

Основное количество новых мест, а именно 30, было создано по улице Отрадной. Дополнительные парковки расположены по обеим сторонам улицы, на участке от пересечения с улицей Даурской до пересечения с улицей Латышских Стрелков.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Еще 5 машино-мест были организованы на улице Латышских Стрелков. Они появились на нечетной стороне улицы, напротив дома №3.

В Казани готовится к утверждению новый порядок работы муниципальных парковок на 2026 год. Автомобилисты смогут бесплатно парковаться на муниципальных стоянках в новогодние праздники (1—2 января, 5—9 января), День защитника Отечества (23 февраля), в день переноса выходного дня в честь Международного женского дня (9 марта), майские праздники (1 и 11 мая), День России (12 июня), ноябрьские праздники (4 и 6 ноября) и в канун Нового года. Также бесплатная парковка будет доступна в дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам.



Рената Валеева