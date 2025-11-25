«Ак Барс» с минимальным счетом проиграл в Москве «Спартаку»
Казанцы прервали двухматчевую победную серию в чемпионате
«Ак Барс» проиграл в Москве «Спартаку» со счетом 0:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервали двухматчевую победную серию.
Единственную шайбу в третьем периоде встречи забросил нападающий «Спартака» Иван Морозов. Москвичи забили победный гол в большинстве. Ворота «Ак Барса» впервые в сезоне защищал Максим Арефьев.
Игра в Москве стала заключительной в трехматчевой выездной серии «Ак Барса». Ранее казанцы обыграли в гостях «Нефтехимик» (3:2) и «Шанхайских Драконов» (3:2Б).
Команда Гатиятулина осталась на второй строчке Восточной конференции с 40 набранными очками.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 ноября в Казани с питерским СКА в 19:30 по московскому времени.
«Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Голы:
1:0 — Морозов (Рубцов, Тодд, 47:15, 5х4).
