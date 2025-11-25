«Рубин» оставил Даку вне заявки на матч с «Арсеналом» в Кубке России

Игра в Туле стартует в 20.30 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на матч с тульским «Арсеналом» в первом четвертьфинале Кубка России в Пути регионов. Встреча в Туле начнется в 20.30 по московскому времени.

В заявку «Рубина» на игру не включен лучший бомбардир команды Мирлинд Даку. В последнем матче в чемпионате с «Ахматом» (1:0) форвард получил травму. Вместо него в атаке сыграет Жак Сиве.

Состав «Рубина»: Нигматуллин — Кабутов, Лобов, Вуячич, Тесленко, Арройо — Кузяев, Апшацев, Ходжа — Шабанхаджай, Сиве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проигравшая в Туле команда досрочно завершит выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России. Победитель встретится во втором четвертьфинале Пути регионов с проигравшим в паре «Спартак» — «Локомотив» в Пути РПЛ.

В прямом эфире встречу из Тулы покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Зульфат Шафигуллин