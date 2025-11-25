Ракета «Ангара-1.2» стартовала с Плесецка с военными спутниками

Всего, включая сегодняшний пуск и один суборбитальный, выполнено пять стартов ракет этого типа

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» с космическими аппаратами военного назначения стартовала во вторник с космодрома Минобороны «Плесецк» в Архангельской области. Об этом сообщило оборонное ведомство.

— Во вторник, 25 ноября, в 16 часов 42 минуты (мск) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России, — говорится в официальном сообщении министерства.

«Ангара-1.2» представляет собой российскую двухступенчатую ракету-носитель легкого класса. Она предназначена для вывода космических аппаратов на низкую околоземную орбиту (до 3,5 тонны) и солнечно-синхронную орбиту (до 2,4 тонны). Ракета является частью семейства ракет-носителей «Ангара», разработка которого ведется с целью обеспечения независимого доступа России в космическое пространство.

Первый полет «Ангары-1.2» в штатной конфигурации состоялся 29 апреля 2022 года также с космодрома «Плесецк» (площадка 35). Всего, включая сегодняшний пуск и один суборбитальный («Ангара-1.2ПП»), выполнено пять стартов ракет этого типа.

Рената Валеева