Казанские ученые нашли замену химическим удобрениям для пшеницы

Новая технология позволяет повысить урожайность на 20%

Фото: Александр Щербак/ ТАСС

Ученые Казанского государственного аграрного университета нашли новый способ повышения урожайности озимой пшеницы на 20%. Такого результата позволяет добиться использование кормового гороха, который может заменить часть минеральных удобрений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

— Горох работает как природная фабрика азота. На его корнях живут бактерии, которые берут азот из воздуха и переводят его в форму, доступную растениям. Когда мы заделываем горох в почву, весь этот азот остается в земле и питает пшеницу. Плюс разлагающаяся зеленая масса улучшает структуру почвы, делает ее более рыхлой и влагоемкой, — говорит доцент кафедры общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Разина Сабирова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новый способ помогает повысить урожайность пшеницы до 4,9 тонны с гектара и уменьшить затраты. Себестоимость тонны пшеницы при использовании гороха составила 7 650 рублей против 9 000 рублей при традиционной технологии.

— Экономия получается за счет высокого урожая, который перекрывает затраты на семена гороха и его посев. При этом хозяйство экономит на минеральных удобрениях и улучшает состояние почвы, — подчеркнули в университете.

Напомним, ставка пошлины на экспорт пшеницы из России значительно возрастет с 26 ноября. Она достигнет 232,3 рубля за тонну, что на 14,6% выше показателя прошлой недели.



Галия Гарифуллина