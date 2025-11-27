Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и до +4 градусов

07:00, 27.11.2025

На дорогах местами гололедица

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидаются небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с. Утром температура составит порядка 0 градусов, днем ожидается от 0 до +4 градусов. На дорогах местами гололедица.

Галия Гарифуллина

