В Казани временно ограничат движение на нескольких улицах из-за работ на водопроводе
Ограничения будут вводиться поэтапно на разных участках, начиная с улицы Коротченко
В столице Татарстана в ближайшее время будет ограничено движение транспорта по ряду улиц. Меры связаны с проведением необходимых работ по размещению водопровода, сообщили в исполкоме Казани.
Ограничения будут вводиться поэтапно на разных участках:
- с 27 ноября по 12 декабря частично закроют местный проезд по улице Коротченко, в районе дома №5;
- с 26 по 27 ноября будет полностью закрыта проезжая часть по улице Рустема Яхина, в районе дома №2а по улице Московской;
- с 22 по 23 декабря частично ограничат движение по улице Рустема Яхина, в районе дома №4.
Утром там сообщили об ограничении движения по центральным улицам города.
