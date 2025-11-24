В Казани временно ограничат движение на нескольких улицах из-за работ на водопроводе

Ограничения будут вводиться поэтапно на разных участках, начиная с улицы Коротченко

Фото: Реальное время

В столице Татарстана в ближайшее время будет ограничено движение транспорта по ряду улиц. Меры связаны с проведением необходимых работ по размещению водопровода, сообщили в исполкоме Казани.

Ограничения будут вводиться поэтапно на разных участках:

с 27 ноября по 12 декабря частично закроют местный проезд по улице Коротченко, в районе дома №5;

с 26 по 27 ноября будет полностью закрыта проезжая часть по улице Рустема Яхина, в районе дома №2а по улице Московской;

с 22 по 23 декабря частично ограничат движение по улице Рустема Яхина, в районе дома №4.

Утром там сообщили об ограничении движения по центральным улицам города.

Рената Валеева