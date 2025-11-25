Рамиль Тураев покинул пост главврача Республиканского центра крови
И.о. стал заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Асгать Габайдуллин
Главный врач ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения РТ» Рамиль Тураев покинул пост. Информация об этом появилась в «СПАРК-Интерфакс».
Рамиль Тураев родился в деревне Рысово Агрызского района ТАССР. Окончил Казанский государственный медицинский университет (1984 год), ординатуру Казанской государственной медицинской академии (1988 год). В разные годы занимал должности замначальника Управления здравоохранения администрации Казани, главного врача МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», министра здравоохранения Амурской области. В 2010-м стал заместителем главного врача по медицинской части ГУЗ «Республиканская станция переливания крови МЗ РТ», в августе 2011-го — главным врачом ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ».
