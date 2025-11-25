«Ак Барс» сыграет в Москве против «Спартака» в рамках чемпионата КХЛ

Казанцы заканчивают текущую выездную серию матчем со столичной командой

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Москве со «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Матч станет для «Ак Барса» заключительным в текущей выездной серии. Ранее в гостях казанцы обыграли «Нефтехимик» (3:2) и «Шанхайских Драконов» (3:2Б). Команда Анвара Гатиятулина идет второй в турнирной таблице Восточной конференции с 40 очками.

«Спартак» в пяти последних матчах чемпионата одержал лишь одну победу. До игры с «Ак Барсом» команда Алексея Жамнова в гостях крупно проиграла минскому «Динамо» со счетом 0:6. «Красно-белые» занимают седьмое место в таблице Запада с 31 очком.

Накануне матча с «Ак Барсом» в тренерском штабе «Спартака» произошли увольнения тренеров по защитникам и нападающим — Игоря Кравчука и Алексея Ковалева. Последнего заменил Олег Кваша.

В прошлом сезоне «Ак Барс» дважды проиграл «Спартаку» в регулярном чемпионате — 3:5 и 0:3. Всего в КХЛ команды провели 32 очных поединка, в которых казанцы одержали 21 победу.

В прямом эфире матч из Москвы покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин