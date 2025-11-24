Польша испытала собственную суборбитальную ракету, достигнув высоты 65 км

Запуск трехступенчатой ракеты состоялся на полигоне в Устке

Польша провела испытания суборбитальной ракеты собственного производства. Об этом в понедельник сообщил замглавы Министерства национальной обороны Цезарий Томчик.

Запуск трехступенчатой ракеты состоялся на Центральном полигоне ВВС в Устке. Разработка велась консорциумом, в который вошли Военный технический институт вооружения, Военный авиационный завод №1 в Лодзи и компания Gamrat, как уточнил Томчик в своем сообщении в социальной сети X.

— Ракета выполнила все поставленные задачи: отделение ступеней, наведение в заданную точку пространства и полет по заданной траектории, — подчеркнул замглавы оборонного ведомства.

По его словам, аппарат достиг высоты 65 километров, продемонстрировав безопасный и устойчивый полет.

Напомним, Варшава в рамках программы PURL предоставит Киеву $100 млн на военную помощь до конца 2025 года.

19 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении прекратить деятельность последнего действующего на территории страны Генерального консульства России, расположенного в Гданьске.

Рената Валеева