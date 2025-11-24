Румыния уничтожила 17 млн доз вакцин COVID-19 на фоне дела о коррупции

Расследование касается закупок избыточного количества вакцин от коронавируса, что привело к ущербу для госбюджета на сумму более миллиарда евро

Фото: Максим Платонов

Власти Румынии были вынуждены уничтожить 17 млн доз вакцин от коронавируса с истекшим сроком годности, поскольку интерес к вакцинации в стране после пандемии оказался крайне низким. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал G4Media.

— Румыны не могут пройти вакцинацию от COVID-19 в Румынии, даже если хотят. Поскольку интерес к вакцинации после пандемии был крайне низким, около 17 млн доз вакцины оказались просрочены и были уничтожены, — говорится в сообщении портала.

На сегодняшний день, по данным румынских СМИ, в аптеках и медицинских учреждениях Румынии вакцин от коронавируса не осталось. Министерство здравоохранения страны ведет переговоры с производителями вакцин, чтобы найти решения для получения регистрационного удостоверения и продажи препаратов в аптеках для тех, кто желает периодически вакцинироваться. Однако, как сообщили представители министерства порталу, на данный момент производители вакцины от COVID-19 не выразили намерения продавать ее на территории Румынии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Этот инцидент происходит на фоне громкого уголовного дела, возбужденного в декабре 2023 года прокурорами Национального антикоррупционного управления Румынии. Расследование касается закупок избыточного количества вакцин от коронавируса, что привело к ущербу госбюджету на сумму более миллиарда евро.

Обвинения по этому делу предъявлены бывшему премьер-министру Флорину Кыцу, а также экс-министрам здравоохранения Владу Войкулеску и Иоане Михэилэ. По данным следствия, в период с января по май 2021 года члены румынского правительства заключили контракты на закупку крупных партий вакцин Pfizer и Moderna. При этом власти сообщили Еврокомиссии, что в вакцинации нуждаются 10,7 миллиона человек, хотя на тот момент у Бухареста уже было в два раза больше доз препаратов для прививок. Несмотря на это, в марте 2021 года Влад Войкулеску при одобрении Кыцу заключил контракт на закупку дополнительных 4 260 269 доз вакцины Pfizer. Сменившая Войкулеску на посту Иоана Михэилэ в апреле того же года разработала план по закупке 34 099 623 доз вакцины Pfizer, и соответствующее соглашение было одобрено Кыцу месяцем позже.

Рената Валеева