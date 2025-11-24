В центре Казани временно ограничат движение из‑за Российской студвесны
Перекрытие коснется двух участков
Комитет по транспорту Исполкома Казани сообщил о временных ограничениях движения по центральным улицам города. Мера связана с подготовкой и проведением XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», сообщается на сайте мэрии.
25 и 28 ноября с 07:00 до 23:59 будет ограничено движение транспорта по двум участкам: на улице Спартаковской (от ул. Хади Такташа до ул. А. Айдинова) и на улице А. Айдинова (от ул. Островского до ул. М. Салимжанова).
