В центре Казани временно ограничат движение из‑за Российской студвесны

Перекрытие коснется двух участков

Фото: Динар Фатыхов

Комитет по транспорту Исполкома Казани сообщил о временных ограничениях движения по центральным улицам города. Мера связана с подготовкой и проведением XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», сообщается на сайте мэрии.

25 и 28 ноября с 07:00 до 23:59 будет ограничено движение транспорта по двум участкам: на улице Спартаковской (от ул. Хади Такташа до ул. А. Айдинова) и на улице А. Айдинова (от ул. Островского до ул. М. Салимжанова).

Наталья Жирнова