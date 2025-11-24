ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 25 ноября
Доллар подешевел на 0,1 рубля, юань — на 0,01 рубля, а евро подорожал на 0,8 рубля
ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 25 ноября. Некоторые денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.
Доллар подешевел на 0,1 рубля, юань — на 0,01 рубля, а евро подорожал на 0,8 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,9 рубля;
- евро — 91,4 рубля;
- юань — 11,1 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».