ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 25 ноября

18:04, 24.11.2025

Доллар подешевел на 0,1 рубля, юань — на 0,01 рубля, а евро подорожал на 0,8 рубля

Фото: Реальное время

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 25 ноября. Некоторые денежные единицы ослабили свои позиции относительно рубля.

Доллар подешевел на 0,1 рубля, юань — на 0,01 рубля, а евро подорожал на 0,8 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,9 рубля;
  • евро — 91,4 рубля;
  • юань — 11,1 рубля.
Рената Валеева

