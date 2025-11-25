Сегодня в Татарстане ожидается до +8 градусов

Местами небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, местами с порывами 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +5 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +3 до +8 градусов, к вечеру в западных районах — от 0 до +3 градусов.



Галия Гарифуллина