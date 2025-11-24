Цена газа в Европе упала до минимума с июля 2024 года

Снижение цен на газ происходит на фоне обсуждения «мирного плана» Вашингтона по украинскому урегулированию

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В понедельник на лондонской бирже ICE цена газа в Европе опустилась ниже $350 за тысячу кубометров — впервые с 12 июля 2024 года. По данным торговой площадки, с начала дня стоимость топлива снизилась примерно на 3%, сообщает ТАСС.

В ходе торгов декабрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достигал отметки в $349 за 1 тыс. кубометров, что эквивалентно €29,28 за мегаватт‑час (с учетом актуального обменного курса).

Снижение цен на газ происходит на фоне обсуждения «мирного плана» Вашингтона по украинскому урегулированию. Накануне США и Украина провели консультации по документу, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио охарактеризовал встречу как «самую продуктивную» за все время конфликта.



Наталья Жирнова