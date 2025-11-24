Более половины татарстанцев брали перерывы в работе

В Татарстане работодатели все спокойнее воспринимают перерывы в трудовой биографии соискателей

Фото: Максим Платонов

Платформа hh.ru провела исследование и выяснила, что в Татарстане работодатели все спокойнее воспринимают перерывы в трудовой биографии соискателей.

Почти каждый второй житель республики — 55% опрошенных — когда‑либо делал длительный перерыв в работе. При этом треть из них прерывали карьеру один раз, а чуть больше пятой части — несколько раз. Еще 4% респондентов признались, что хотели бы взять паузу, но пока не могут себе этого позволить.

Самой частой причиной перерыва стал сложный поиск подходящей работы — так ответил каждый третий участник опроса. Почти треть опрошенных (27%) связали паузу с отпуском по уходу за ребенком, еще часть респондентов отметила, что в тот период не видели необходимости работать. Соискатели отмечают и положительные стороны таких пауз. Более 40% опрошенных смогли за это время переосмыслить свои карьерные планы. Чуть меньше трети восстановили душевное равновесие, а четверть просто полноценно отдохнули.

Вместе с тем многие видят и сложности. Почти половина участников опроса считают, что после длительного перерыва труднее найти работу.

При этом работодатели демонстрируют в целом лояльный подход. Более половины компаний (52%) оценивают каждую ситуацию индивидуально, принимая во внимание конкретные обстоятельства перерыва. Почти половина работодателей (46%) убеждены, что важнее всего — актуальные навыки и мотивация соискателя, а не пробелы в резюме.

Значительная часть работодателей видит в перерывах положительные моменты. Почти половина считает, что пауза помогает избежать выгорания. Тем не менее определенная настороженность у работодателей сохраняется. 28% опасаются потери навыков, 20% видят признак слабой мотивации, 6% связывают паузы с безответственностью. Напомним, что большинство казанцев считает допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя.

Наталья Жирнова