Большинство казанцев считает допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя

Среди работодателей только 30% хотят, чтобы сотрудники предупреждали о своем решении еще на этапе поиска нового места

Фото: Артем Дергунов

Согласно исследованию SuperJob, 58% экономически активных казанцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя. Еще 28% допускают такой вариант, но только при условии уведомления работодателя. Лишь 5% респондентов полагают, что такое поведение некорректно.

Опрошенные казанцы считают, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда, — отмечает SuperJob

Мужчины чаще женщин поддерживают тайный поиск работы (68% против 48%), а молодежь до 35 лет реже тех, кто старше, считает это приемлемым (52% против 67%). Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей, 74% считают корректным не афишировать поиск новой работы.

Среди работодателей только 30% хотят, чтобы сотрудники предупреждали о своем решении еще на этапе поиска нового места.

Дмитрий Зайцев