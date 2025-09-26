Количество заявлений по европротоколу в Татарстане вошло в топ-10 регионов России

Доля таких заявлений от общего числа по ОСАГО достигла 41,2%

Фото: Динар Фатыхов

За первые восемь месяцев 2025 года количество заявлений страховщикам после оформления ДТП с использованием европротокола составило 511 тыс., сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Доля таких заявлений от общего числа по ОСАГО достигла 41,2%.

Татарстан вошел в десятку лидеров по числу заявлений, оформленных с применением европротокола, — здесь зарегистрировано 13,4 тыс. таких случаев за январь— август 2025 года. Этот показатель ставит Татарстан среди самых активных регионов в использовании упрощённого способа оформления дорожно-транспортных происшествий.

В топ-10 регионов также вошли Москва, Московская область, Новосибирская область, Приморский край, Челябинская область, Башкортостан, Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области.

Инна Серова / realnoevremya.ru

В РСА отметили, что растет популярность электронных сервисов для оформления ДТП: за восемь месяцев 2025 года фотофиксацией воспользовались более 200 тысяч раз, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 130 тысяч. Количество извещений, составленных с помощью мобильных приложений, превысило 40 тысяч, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Евгений Уфимцев подчеркнул, что европротокол позволяет значительно упростить и ускорить процесс оформления аварий, избегая длительного ожидания сотрудников полиции и бумажной волокиты. Особенно это важно для городов и регионов с оживленным движением, таких как Казань, где быстрое освобождение проезжей части помогает предотвратить заторы и повысить безопасность на дорогах.

Напомним, средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 4%, до 6,8 тыс. рублей.

Рената Валеева