В 2025 году в Челнах выделили рекордную за 5 лет сумму на ремонт дорог — 4,5 млрд рублей

Выделенная сумма составила почти половину от общего объема средств за этот период

В 2025 году в Набережных Челнах проведен масштабный ремонт дорожной сети. Как сообщил глава управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов, работы выполнены на нескольких значимых участках городской инфраструктуры. Его слова приводит администрация города.

В числе отремонтированных объектов — Боровецкий мост, проспект Яшьлек, а также улица Машиностроительная на участке от Орловского кольца до проспекта КАМАЗа. Кроме того, обновлены улицы Магистральная, Орловская и улица Маршала Жукова.

Объем финансирования дорожных работ в этом году достиг высокого уровня: выделенная сумма составляет почти половину от общего объема средств, направленных на ремонт дорог за последние пять лет, — 4,5 млрд рублей за год.

— Существенную роль в привлечении такого финансирования сыграла конструктивная

работа мэра Набережных Челнов Наиля Гамбаровича Магдеева по взаимодействию с

региональными и федеральными структурами, — заявил Вильданов.

Сам Наиль Магдеев подчеркнул, что объем финансирования и проводимая работа, поддерживаемая со стороны Рустама Нургалиевича Минниханова, напрямую влияют на качество жизни и безопасность горожан.

Напомним, что ранее в Татарстане изъяли земельные участки для строительства новой автодороги.

Наталья Жирнова