Минобороны заявило об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области

Об этом сообщили в Минобороны

Минобороны России в субботу объявило об установлении контроля над двумя населенными пунктами — Звановкой в Донецкой Народной Республике и Новым Запорожьем в Запорожской области — в результате действий российских войск.

Как следует из сообщения оборонного ведомства, подразделения «Южной» группировки войск «в результате решительных действий освободили населенный пункт Звановка Донецкой Народной Республики».

Также Минобороны сообщило, что войска группировки «Восток» освободили населенный пункт Новое Запорожье, расположенный в Запорожской области.

Минобороны России сообщило об уничтожении 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России в ночь на субботу. Атака была отражена в нескольких регионах страны. По 15 БПЛА были сбиты над Самарской и Саратовской областями. 13 беспилотников перехвачены над территорией Крыма.

Рената Валеева