Минниханов поделился опытом управления и развития с кадровым резервом Кировской области

Делегация прибыла с целью изучения опыта республики в сфере социально-экономического развития и госуправления

Состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с делегацией управленческого кадрового резерва Кировской области, которую возглавил губернатор Александр Соколов. Делегация прибыла с целью изучения опыта республики в сфере социально-экономического развития и госуправления.

Минниханов в ходе беседы подчеркнул, что в Татарстане выстроена комплексная многоуровневая система работы с кадрами, охватывающая как формирование собственного управленческого резерва, так и непрерывное обучение действующей команды. Эта система включает в себя, в том числе, международные стажировки в Сингапуре и Китае.



Глава республики отметил, что, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, экономика Татарстана продолжает демонстрировать устойчивый рост. По итогам девяти месяцев 2025 года ВРП республики превысил 4,3 трлн рублей, показав рост на 3%. Индекс промышленного производства достиг 112%, объем строительных работ — 672 млрд рублей, а объем продукции сельского хозяйства — 289 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал в прошлом году составили 1,4 трлн рублей, и в текущем году ожидается выйти на аналогичный показатель.

Минниханов также рассказал о том, что Татарстан в последние годы зарекомендовал себя как площадка для проведения крупных международных мероприятий. Среди них Саммит глав государств БРИКС, Игры стран БРИКС и Игры Будущего. Ежегодно Казань принимает KazanForum и форум российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ».

— Благодарю вас за проявленный интерес к опыту республики. Мы всегда готовы делиться с коллегами своими наработками и рассказать о достигнутых результатах, — подчеркнул Раис Татарстана, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Губернатор Кировской области Александр Соколов, в свою очередь, выразил искреннюю благодарность за теплый прием и предоставленную возможность перенять лучшие практики. «Татарстан за последние 30 лет достиг больших успехов. Учиться нужно у лидеров, у тех, кто впереди. Спасибо, что приняли нас», — отметил он.



Рената Валеева