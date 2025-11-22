В Татарстане зафиксировали снижение цен на свинину, яйца и ряд овощей

Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата

Фото: Олег Тихонов

Потребительские цены на ряд ключевых продуктов питания снизились в Татарстане в период с 10 по 17 ноября. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата, согласно которым заметное удешевление коснулось свинины, куриных яиц, а также нескольких видов овощей, демонстрирующих наиболее ощутимое падение.

Наиболее существенное снижение было отмечено по белокочанной капусте, цена на которую упала на 7,25%, с 28,51 до 26,29 рубля за килограмм. Репчатый лук также показал значительное удешевление — более чем на 5%, снизившись с 36,16 до 33,99 рубля за килограмм. Морковь стала дешевле с 31,98 до 31,2 рубля за килограмм. В целом, снижение цен было зафиксировано также на свинину и куриные яйца.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако не все продукты стали доступнее. За отчетный период подорожали маргарин и свекла — их стоимость выросла примерно на 1%. Самый заметный рост цен показали огурцы и помидоры, прибавившие в цене около 5%.

Рената Валеева