Анастасия Графиня представляет Татарстан на международном конкурсе на Филиппинах

Ключевым элементом выступления девушки стал ее личный проект — создание экопарка «Дикая ферма»

Фото: предоставлено Анастасией Графиней

В эти дни на Филиппинах проходит международный конкурс Miss Environment International 2025, где Татарстан представляет Анастасия Графиня. В рамках конкурсной программы она рассказала о достижениях Татарстана в сфере экологии и охраны окружающей среды.

В своей презентации она осветила успешную реализацию республиканских программ по оздоровлению рек и озер, развитие системы особо охраняемых природных территорий, а также внедрение передовых технологий в области переработки отходов и снижения углеродного следа промышленных предприятий.

Ключевым элементом выступления девушки стал ее личный проект — создание экопарка «Дикая ферма». Он направлен на возрождение биоразнообразия пятнистых оленей и алтайских маралов в лесах Татарстана, а также на экологическое просвещение населения.

Проект «Дикая ферма» является частной социально-экологической инициативой, созданной 11 лет назад. За эти годы в дикую природу было выпущено более 80 оленей и маралов, а в настоящее время в экопарке содержится свыше 300 голов пятнистых оленей и маралов.

Miss Environment International — это международный конкурс, основанный в Индии в 2021 году. В отличие от традиционных конкурсов красоты он делает акцент на экологической осознанности, устойчивом развитии и реализации социально значимых проектов участниц. Оценка проходит по критериям знаний в области экологии, ораторского искусства и значимости представленных экологических инициатив.



