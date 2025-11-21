«Ак Барс» с минимальной разницей обыграл «Нефтехимик» в Нижнекамске

Казанцы второй раз в сезоне выиграли «татарстанское дерби»

«Ак Барс» в Нижнекамске одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 3:2 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала серию из двух поражений подряд.

В составе «Ак Барса» голы забили Александр Барабанов, Григорий Денисенко и Кирилл Семенов. У «Нефтехимика» единственная шайба в активе Евгения Митякина. В составе нижнекамцев игру пропустил основной вратарь команды Филипп Долганов.

Это вторая победа «Ак Барса» в сезоне в трех «татарстанских дерби». В обоих случаях «барсы» победили «Нефтехимик» в Нижнекамске. Ранее казанцы выиграли в гостях у «волков» со счетом 4:1.

«Ак Барс» прервал серию из двух поражений подряд, «Нефтехимик» проиграл третью игру кряду в чемпионате.

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы:

0:1 — Барабанов (Семенов, Яшкин, 11:46);

1:1 — Митякин (Белозеров, Сериков, 27:51, 5х4);

1:2 — Денисенко (Алистров, Фисенко, 53:19);

1:3 — Семенов;

2:3 — Точилкин (Федотов, Хоружев).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 23 ноября в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими драконами»

Зульфат Шафигуллин