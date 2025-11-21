Армения и Россия обсудили расширение отношений в сфере туризма

В Ереване состоялась рабочая встреча министра экономики Армении Геворга Папояна с российской делегацией во главе с послом России Сергеем Копыркиным. Основной темой переговоров стало развитие торгово-экономических отношений между двумя странами, сообщается в телеграм-канале Минэкономики Армении.

По итогам встречи представители Минэкономики Армении сообщили о рассмотрении широкого спектра вопросов, направленных на укрепление экономических связей и увеличение товарооборота. Особое внимание участники уделили перспективам сотрудничества в агропромышленном секторе.

— Отдельно были затронуты возможности взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, организации бесперебойного экспорта сельскохозяйственной продукции, создания совместных предприятий, обмена опытом в фитосанитарной сфере, — сказано в сообщении министерства.



Также среди наиболее перспективных направлений была отмечена важность углубления отношений в сфере туризма.

Напомним, что ранее Азербайджан открыл транзит грузов в Армении.

Наталья Жирнова