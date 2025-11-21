Президент Казахстана поддержал мирный план Трампа по урегулированию конфликта в Украине

Заявление Токаев сделал после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку плану президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинского конфликта. Об этом сообщило представительство главы республики.

— Я поддерживаю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план, — приводятся слова Токаева в сообщении.

Заявление Токаев сделал после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится в Астане с официальным визитом. В ходе встречи с Пашиняном казахстанский лидер также приветствовал «общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира».

Ранее, 21 ноября, американское издание Axios опубликовало проект плана США по завершению конфликта между РФ и Украиной. Документ, по данным издания, состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с Москвы.

Киев подтвердил получение данного документа. Президент Украины Владимир Зеленский также косвенно подтвердил, что США дали Киеву неделю на согласование мирного плана.

Рената Валеева