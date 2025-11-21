КНИТУ снова оштрафовали за сграффито на фасаде здания

Предписание было выдано 8 августа, но к установленному сроку — 8 сентября — работы выполнены не были

Фото: Ян Гордеев

Вахитовский районный суд Казани оштрафовал КНИТУ на 10 тыс. рублей за невыполнение предписания исполкома о демонтаже теплоизоляции со здания университета. Предписание было выдано 8 августа, но к установленному сроку — 8 сентября — работы выполнены не были. Об этом сообщил телеграм-канал «Казанский краевед». В распоряжении редакции есть подтверждающие записи.

Университет настаивает на невозможности сохранения сграффито из-за угрозы разрушения здания. По мнению представителей вуза, снятие теплоизоляции приведет к обрушению стены. Стоимость воссоздания панно оценивается в 30 млн рублей, однако, по словам автора телеграм-канала со ссылкой на представителей КНИТУ, на это не выделяются средства из республиканского бюджета.

В ходе судебного разбирательства судья отметила, что ситуация могла бы быть решена иначе, если бы сграффито имело статус ОКН. КНИТУ подал встречный иск в Авиастроительный районный суд, оспаривая законность предписаний исполкома. Заседание назначено на 12 декабря.

Наталья Жирнова