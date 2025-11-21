Новости общества

16:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

КНИТУ снова оштрафовали за сграффито на фасаде здания

17:17, 21.11.2025

Предписание было выдано 8 августа, но к установленному сроку — 8 сентября — работы выполнены не были

КНИТУ снова оштрафовали за сграффито на фасаде здания
Фото: Ян Гордеев

Вахитовский районный суд Казани оштрафовал КНИТУ на 10 тыс. рублей за невыполнение предписания исполкома о демонтаже теплоизоляции со здания университета. Предписание было выдано 8 августа, но к установленному сроку — 8 сентября — работы выполнены не были. Об этом сообщил телеграм-канал «Казанский краевед». В распоряжении редакции есть подтверждающие записи.

Университет настаивает на невозможности сохранения сграффито из-за угрозы разрушения здания. По мнению представителей вуза, снятие теплоизоляции приведет к обрушению стены. Стоимость воссоздания панно оценивается в 30 млн рублей, однако, по словам автора телеграм-канала со ссылкой на представителей КНИТУ, на это не выделяются средства из республиканского бюджета.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru


В ходе судебного разбирательства судья отметила, что ситуация могла бы быть решена иначе, если бы сграффито имело статус ОКН. КНИТУ подал встречный иск в Авиастроительный районный суд, оспаривая законность предписаний исполкома. Заседание назначено на 12 декабря.

Мозаику «Будни пожарных» в Казани первой возьмут под защиту государства. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан

Новости партнеров

Читайте также