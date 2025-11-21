В России ждут снижения вылова рыбы в 2025 году из-за отсутствия сардины иваси

Рыба прошла гораздо восточнее, водами открытого океана, и не зашла в исключительную экономзону страны

Фото: Арсений Фавстрицкий

Россия в 2025 году может сократить объем вылова рыбы до 4,8 млн тонн. Это на 100 тысяч тонн меньше по сравнению с 4,9 млн тонн, выловленными в 2024 году. Основной причиной ожидаемого снижения является отсутствие захода сардины иваси в российские воды, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, передает «Интерфакс».



Он напомнил, что в последние годы вылов сардины иваси интенсивно рос и прогнозы на текущий год были весьма оптимистичными. Однако, как пояснил замглавы ведомства, «сардина прошла гораздо восточнее, водами открытого океана, и не зашла в нашу исключительную экономзону». По словам Соколова, практически весь вылов иваси, который удалось обеспечить российским рыбакам, пришелся на районы северной части Тихого океана, то есть «далеко за пределами нашей юрисдикции», а сама рыба была мелкой, что значительно снизило эффективность промысла.

Соколов отметил, что, несмотря на «хорошую путину лососевых, очень хорошую путину минтаевой и хороший вылов сельди» (с приростом около 200 тыс. тонн), недолов сардины иваси в объеме порядка 400 тыс. тонн создает отрицательную динамику общего вылова.

Он также добавил, что в настоящее время российские рыбопромысловые суда работают в зоне Японии, но и там «с сардиной иваси не очень хорошо, ввозят в основном скумбрию».

Напомним, в 2024 году Россия выловила 4,9 млн тонн рыбы. Это показатель ниже рекордных 5,3 млн тонн, зафиксированных в 2023 году.

Россия в сентябре 2025 года значительно сократила поставки мороженой рыбы в страны Евросоюза, доведя их до минимального уровня с июня прошлого года — €12,8 млн. Основная доля в поставках российской рыбной продукции в Европу в сентябре традиционно пришлась на рыбное филе и рыбный фарш, объем которых составил €41,8 миллиона.



Рената Валеева