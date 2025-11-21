Биткоин обвалился до $85,3 тыс., обновив семимесячный минимум

Те, кто ставил на рост криптовалют, потерял около $830 млн

Курс биткоина 21 ноября опустился к отметке $85,3 тыс. впервые с 21 апреля, обновив минимум ровно за 7 месяцев. Криптовалюта за сутки подешевела на 7,5%, так и не сумев закрепиться выше уровня в $90 тыс., пишет РБК.

На 10:00 мск биткоин торгуется около $85,6 тыс. С октябрьского рекорда около $126 тыс. он подешевел за полтора месяца более чем на $40 тыс. Ранее эксперты называли уровень в $85 тыс. главной поддержкой. По расчетам аналитиков, в случае пробития этой отметки следующая крупная зона поддержки находится на уровне от $75 тыс. до $80 тыс.

Курс Ethereum упал немного сильнее, на 7,8%. Цена ведущего альткоина колеблется около $2,78 тыс., что является минимумом за 4 месяца — с середины июля.

Общая капитализация крипторынка опустилась на 6,5%, до $2,93 трлн. Все криптовалюты из топ-100 находятся в минусе. Из первой десятки монет сильнее других подешевели Cardano (ADA) и Solana (SOL) — на 9 и 8% соответственно.

На криптобиржах зафиксированы ликвидации на сумму около $1 млрд. Те, кто ставил на рост криптовалют, потерял около $830 млн. Трейдеры, поставившие на падение курсов, лишились $120 млн, согласно данным Coinglass. Ликвидации происходят, когда торговая позиция с кредитным плечом уходит в убыток настолько, что залога трейдера не хватает для покрытия потерь и биржа принудительно закрывает сделку.

Индекс страха и жадности на крипторынке остается в зоне «экстремального страха», он находится на уровне 14 баллов из 100. Индикатор указывает на то, что участники рынка всю последнюю неделю настроены на активные распродажи криптовалют.

По итогам 20 ноября чистый отток средств из спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин в США составил $903 млн, по данным SoSoValue. Это второй по величине суточный отток за всю историю биткоин-ETF (с января 2024 года). Из фондов на Ethereum инвесторы вывели за последнюю торговую сессию $261 млн.

Биткоин окончательно утвердился в роли энерговалюты — цифрового актива, чья стоимость напрямую конвертируется из затраченной электроэнергии. Каждая монета представляет собой кристаллизованную энергию, где стоимость киловатт-часа становится фундаментальным мерилом ценности. Подробнее — в авторской колонке для «Реального времени» digital-экономиста Равиля Ахтямова.

Рената Валеева