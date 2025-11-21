В Казани установили личности подростков, разгромивших лифты на Горьковском шоссе

Нарушителям грозят исправительные работы или штраф

Полиция установила личности четырех подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые подозреваются в вандализме в семи лифтах на пешеходных переходах Горьковского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Вандалы нанесли ущерб общественным лифтам на пешеходных переходах по улице Фрунзе вблизи жилых домов № 19, 13 и 3а, на пересечении Горьковского шоссе с улицами Восстания и Можайского, вблизи жилого дома №30 по Горьковскому шоссе и в подземном пешеходном переходе на остановке автотранспорта «Озеро Лебяжье».

По двум объектам уже возбуждено уголовное дело. Согласно статье 214 «Вандализм» УК РФ, нарушителям грозят исправительные работы или штраф.

По предварительным оценкам, в переходах были разрушены 6 панелей приказов в кабине лифта, 5 поручней, системы освещения, 26 кнопок вызова этажей, 30 кнопок открытия/закрытия дверей, 13 кнопок вызова диспетчера, 6 кабелей гибкий/шлейф, 12 постов вызова кабины лифта на этажных площадках, 39 камер видеонаблюдения, 10 замков дверей шахты, 10 отводок дверей кабины, 3 блока управления дверей кабины, 6 переговорных устройств и 1 роутер.

Сумма ущерба будет оценена дополнительно.

Рената Валеева