Биткоин и эфириум продолжают падать

На 21:02 мск цена биткоина опустилась на 2,73% до отметки $87 018, а цена эфириума снизилась сильнее

Фото: Максим Платонов

Стоимость первой и второй по величине рыночной капитализации криптовалюты — биткоина и эфириума (Ethereum) — снижается, свидетельствуют данные биржи Binance. Об этом сообщает ТАСС.

На 21:02 мск цена биткоина опустилась на 2,73% до отметки $87 018, а спустя 10 минут снижение замедлилось до 2,18%, стоимость составила $87 569 тыс. Цена эфириума снизилась сильнее: на 21:02 мск падение составило 3,15% ($2 824), к 21:12 мск снижение уменьшилось до 2,53% ($2 846).

Общая рыночная капитализация всех криптовалют, согласно платформе Coinmarketcap, составляет $2,97 трлн, упав ниже $3 трлн впервые с 8 мая текущего года. Биткоин занимает доминирующую долю рынка — $1,737 трлн (58,3%), тогда как доля эфириума равна $342,085 миллиарда (11,5%).



Ранее биткоин впервые с апреля опустился ниже $90 тыс. на фоне оттока крупных инвесторов.

Наталья Жирнова