22 дома и 19 дворов Лениногорска будут отремонтированы и благоустроены в 2026 году

20:37, 20.11.2025

Об этом сообщил глава Лениногорского района Татарстана Марат Гирфанов

Фото: Артем Дергунов

В Лениногорске 22 дома и 19 дворов будут отремонтированы и благоустроены в 2026 году. Об этом сообщил глава Лениногорского района Татарстана Марат Гирфанов в своем телеграм-канале.

В посте Гирфанов поделился 22 адресами домов в которых ожидаются ремонтные работы по региональной программе в 2026 году. Среди адресов: пр. Ленина,14, четыре дома на ул. Гагарина и дом в селе Тимяшево по адресу: ул. Лесная, 30. Также в следующем году будут благоустроены 19 дворов по республиканской программе раиса Татарстана Рустама Минниханова «Наш двор».

Напомним, что на благоустройство общественных пространств в Казани потратили более 1,4 млрд рублей.

Наталья Жирнова

