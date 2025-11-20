22 дома и 19 дворов Лениногорска будут отремонтированы и благоустроены в 2026 году

Об этом сообщил глава Лениногорского района Татарстана Марат Гирфанов

Фото: Артем Дергунов

В Лениногорске 22 дома и 19 дворов будут отремонтированы и благоустроены в 2026 году. Об этом сообщил глава Лениногорского района Татарстана Марат Гирфанов в своем телеграм-канале.

В посте Гирфанов поделился 22 адресами домов в которых ожидаются ремонтные работы по региональной программе в 2026 году. Среди адресов: пр. Ленина,14, четыре дома на ул. Гагарина и дом в селе Тимяшево по адресу: ул. Лесная, 30. Также в следующем году будут благоустроены 19 дворов по республиканской программе раиса Татарстана Рустама Минниханова «Наш двор».

Наталья Жирнова