Татарстан похвалили за досрочное строительство школ

Особую благодарность вызвали две школы, построенные с опережением графика на два года

Фото: Артем Дергунов

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев высоко оценил работу руководства Татарстана. Особую благодарность вызвали две школы, построенные с опережением графика на два года, сообщает пресс-служба партии.

Речь идет о физико-математическом лицее №123 в Советском районе Казани и многопрофильной школе №39 в Набережных Челнах. Каждая школа рассчитана на 1 224 ученика и оснащена современным оборудованием. Образовательные учреждения открылись сразу после осенних каникул.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина, с 2010 года в республике построено 110 объектов общего образования. Только в текущем году завершено строительство пяти образовательных учреждений на более чем 4 тыс. мест.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в Татарстане реализуется программа строительства новых школ. В работе находятся объекты в Буинске, Агрызе и Мензелинске. Общий объем финансирования строительства образовательных учреждений превышает 8 млрд рублей.



Наталья Жирнова