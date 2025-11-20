Министр Венесуэлы опроверг переговоры об отставке Мадуро по указке Трампа

Министр внутренних дел назвал это ложью

Фото: Динар Фатыхов

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг информацию о ведущихся переговорах о политических переменах в стране, передает EFE. Он назвал ложью сообщение о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро выражал американской стороне готовность отойти от власти через два года.

Ранее на этой неделе The New York Times сообщила, что венесуэльские чиновники передали американцам, что Мадуро, возможно, был бы готов уйти с поста после переходного периода в два-три года. Но на это в Белом доме заявили, что любая отсрочка в передаче власти со стороны Мадуро для американской администрации неприемлема.

NYT также сообщила, что Трамп уже одобрил подготовленный ЦРУ документ с предложением о проведении скрытых операций на территории Венесуэлы, которые могли бы быть направлены на «подготовку поля боя для дальнейших действий». Изданию неясно, какими именно могут быть эти скрытые операции и когда они могли бы быть проведены.

Президент не принял решения относительно более широкого курса действий в отношении Венесуэлы и публично не сформулировал свою окончательную цель, кроме как остановить поток наркотиков из региона, писала NYT. По ее сведениям, военные и планировщики ЦРУ подготовили несколько вариантов на случай различных непредвиденных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford, перенаправленная из Средиземного моря к Латинской Америке, 11 ноября вошла в зону ответственности Южного командования ВС США (USSOUTHCOM). Оно включает в себя всю Латинскую Америку с омывающими ее водами Атлантики и Тихого океана, в том числе и Карибское море. В состав авианосной группы входят также три ракетных эсминца. Авианосец несет 48 боевых истребителей F/A-18E Super Hornet.

Рената Валеева